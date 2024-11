Le dernier karavan la kour de l'année a lieu ce samedi 23 novembre 2024. La ville de Saint-Denis invite la population au Boulodrome de Saint-François pour une "soirée festive et conviviale placée sous le signe de la proximité et du partage". Au programme, jeux lontan, animations kart et trottinettes, spectacles artistiques, food trucks, session spéciale de Body Karaté avec William Andoche et concerts et DJ set. Nous publions le post ci-dessous.