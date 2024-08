Saint-Denis : derniers jours pour s'inscrire à "Séniors en action"

Ce lundi 26 août 2024, la ville de Saint-Denis rappelle à ses séniors qu'il ne leur reste plus que quelques jours pour s'inscrire à "Séniors en action". Un dispositif mis en place pour les plus de 55 ans, désireux de garder la forme et qui, pour seulement cinq euros par an, peuvent profiter d'une activité physique, intellectuelle ou manuelle. Nous publions ci-dessous le post de la commune. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Et si vous êtes déjà inscrits, vous pouvez choisir une 3ème activité ! Plusieurs activités de loisirs au choix. Zumba, pétanque, danse, gospel, yoga et plein d’autres.

Venez vous inscrire du 02 au 05 septembre à la mairie annexe de la Providence de 8h30 à 16h.