Saint-Denis : des ateliers de la connaissance sur l’histoire des luttes pour la liberté

Dans le cadre des commémorations du 20 décembre, la ville de Saint-Denis organise des ateliers de la connaissance animés par l’historien M.Randriamahefa, venu de Madagascar pour partager son expertise sur l’histoire des luttes pour la liberté. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Les ateliers de la connaissance



- Lundi 16 décembre à 16h00, au Mail du Chaudron

- Mardi 17 décembre à 17h00, à l'Ilet Quinquina (espace couvert de l'AQIQ)

- Jeudi 19 décembre à 16h30, à la Maison Roger au Village du Brûlé

La Conférence

- Mercredi 18 décembre à 18h00, à la Médiathèque François Mitterrand

Thème : Razzia Betsimisaraka et Sakalava à Mayotte, aux Comores et en Afrique de l'Est.