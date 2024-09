Saint-Denis : Ericka Bareigts et ses élus ont examiné une soixantaine de rapports

Ce vendredi 27 septembre a été marqué par le cinquième conseil municipal de l’année 2024 et le trentième depuis le début du mandat. Au cœur des projets de la ville : l’éducation, l’inclusion, l’insertion, la formation professionnelle, la vie associative, sans oublier l’habitat avec un logement digne pour tous en favorisant le parcours résidentiel des Dionysiens et dionysiennes. Une série d’actions concrètes a été validée au conseil municipal par Ericka Bareigts et ses élus. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: ville de Saint-Denis)

- L’inclusion à l’École, la voie du Bonheur -

En mobilisant depuis plus d’un an tous les acteurs MDPH, Éducation Nationale et ARS, Saint- Denis continue le travail collaboratif pour améliorer les conditions d’accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles. La création d’une unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) à l’école Bory de Saint-Vincent, située dans le quartier de la Bretagne, en est en exemple.

La mise en place de cette unité spécialisée à la rentrée scolaire 2024-2025, constitue une avancée majeure pour les élèves atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA) ainsi que pour leurs familles. Cette initiative vise à offrir une scolarisation adaptée aux besoins spécifiques de ces enfants résidant à Saint-Denis et dans l’ensemble du secteur nord. Cette ouverture de classe est une très bonne nouvelle mais la ville continue son combat pour offrir un accueil bienveillant et adapté à chaque enfant autrement capable dans les écoles dionysiennes.

- La Jeunesse à Saint-Denis -

Le village jeune du chaudron a été rebaptisé Marc Robert, co-fondateur de Radio Kontak dans les années 80, Marc Robert était unanimement apprécié pour son engagement associatif, notamment sur le secteur du Chaudron.

Décédé le 24 juillet 2024, Marc Robert était un véritable pilier du quartier, reconnu pour son sourire chaleureux et son écoute attentive. Figure emblématique et respectée de la population, partenaire très apprécié des élus municipaux et des structures de proximité, il jouait un rôle de médiateur particulièrement précieux et avait même créé sa propre association Gadiam 974, dédiée aux évènements de vie du quartier, en organisant entre autres des repas solidaires pour les plus démunis.

Sa passion pour la musique, la radio et l’insertion professionnelle des jeunes était au cœur de toutes ses actions. Sa disparition récente laisse un grand vide dans le milieu associatif de notre commune. La ville de Saint Denis a tenu à rendre hommage à ce véritable bienfaiteur social. Toujours au Chaudron, le projet RUCH (Renouvellement Urbain du Chaudron) fait partie de cette volonté d’offrir un environnement à la fois plus sain et plus moderne à ses habitants ainsi qu’à ses acteurs économiques. Dans cette optique, le plan de financement des études du projet a été voté.

La ville de Saint-Denis porte l’ambition de réaménager le quartier du Chaudron. Les projets qui ont été identifiés dans la démarche de co-construction et de diagnostic doivent faire l’objet d’études complémentaires d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Ainsi un accord-cadre d’une durée de six ans a été conclu. Le montant des dépenses pour les études liées à ce projet de grande envergure s’élève à 880 000 euros.

Et pour créer du lien social, de la citoyenneté, à travers notamment le développement de l’éducation populaire, une maison des associations et de la citoyenneté va ouvrir ses portes. Les élus ont donc approuvé le projet de réhabilitation et mise en valeur du site de Damase Legros pour la création de cette nouvelle structure. Le pôle Damase Legros s’inscrit dans le programme RUCH, il reflète le dynamisme associatif et culturel du quartier, mais a également des ambitions dans le domaine de l’économie sociale et

solidaire.

Le programme de réhabilitation et de mise en valeur du site de Damase Legros qui vise à créer une maison associative et citoyenne, repose à la fois sur une vision urbaine, l’ancienne école dessinée par Jean Bossu fait partie du patrimoine architectural de la ville de Saint Denis et doit être ouverte sur le quartier mais aussi sur une vision humaine concertée avec les différents acteurs du site, du quartier et de la collectivité. Ce projet comprend : la réhabilitation complète des deux bâtiments de l’ancienne école ainsi que la construction d’une extension pour un total de 2000 m2 de surface utile permettant entre autres d’accueillir un ascenseur, la création d’un parc paysager accueillant une scène extérieure, la rénovation du terrain noir, la création des stationnements et des accès nécessaires au fonctionnement.

L’enveloppe financière de l’opération s’élève à 6,5 millions d’euros. Cette maison associative et citoyenne doit permettre de redonner de l’attractivité à cet équipement qui accueille un public très varié, en le rendant confortable en matière d’usages et en concordance avec les besoins des différents utilisateurs. Pour valoriser le quartier, la ville souhaite un projet architectural de qualité. Autre dossier de taille examiné par la maire et ses élus : le plan Ambition Jeunesse.



Tout est mis en place pour garantir l’épanouissement des jeunes, notamment à travers l’attribution de bourses de voyage, partir pour étudier, découvrir, s’enrichir. La politique en faveur de la jeunesse est un axe majeur du mandat. Objectif : permettre aux jeunes Dionysiens et Dionysiennes de réaliser leurs projets de mobilité hors département.

Afin d’aider les jeunes à découvrir le monde, la ville souhaite préparer les jeunes à une plus grande mobilité en participant à la réussite de leurs projets culturels, sportifs, citoyens et professionnels. Les bourses de voyages s’adressent en priorité aux jeunes Dionysiens et Dionysiennes entre six et 30 ans pour la concrétisation de leurs projets.

- Saint-Denis, Ville citoyenne et fraternelle -

L’insertion professionnelle est aussi un axe important du mandat, plusieurs projets sont soutenus par la ville dans cet objectif, dont la convention de partenariat avec SIMPLON Réunion qui a été renouvelée pour renforcer l'insertion des jeunes dans les métiers du numérique.

Autre signature importante : la convention pluriannuelle d'objectifs signée entre la ville de Saint- Denis et l'association pour le développement des ressourceries pour l'insertion et l'environnement (ADRIE) car il s’agit avant tout de faciliter l’accès à l’emploi durable pour les personnes les plus éloignées du marché du travail.

L’objectif est d'offrir des formations adaptées aux besoins du marché et aux aspirations des bénéficiaires tout en aidant à la réintégration sociale des participants par le biais d’activités collectives et de soutien personnalisé. À ce titre, un montant de subvention Ville de 125 500€ par an est envisagé. L'insertion constitue un axe majeur du projet municipal. Parmi les actions de la ville, on peut citer la convention pluriannuelle d'objectifs qui lie la ville de Saint-Denis et l'association locale d'insertion par l'économie (ALIE) afin de mettre en place des ateliers chantiers d’insertion.

Concrètement : depuis 2020, 62 chantiers sont portés par ce partenariat avec pas moins de 810 parcours d’insertion proposés aux Dionysiens et dionysiennes dans le cadre de ce dispositif. À ce titre, la participation de la ville sera de 868 140 euros par an, pendant trois ans. Et pour contribuer à l'inclusion des jeunes de 16 à 25 ans, une convention pluriannuelle d'objectifs entre la mission locale nord (MLN) et la ville de Saint-Denis vise à soutenir l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Ce partenariat stratégique s'inscrit dans une volonté commune de lutter contre le chômage des jeunes et de promouvoir leur autonomie en facilitant leur accès à l'emploi, à la formation, et aux dispositifs d'accompagnement. La participation de la Ville à ce titre sera de 535 000€ par an, sur trois ans également. L'association WEBCUP est également soutenue par la ville afin d'œuvrer en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. 90 000 euros seront attribués sur trois ans.

- Un environnement sain pour une qualité de vie au top -

Devenir propriétaire de son logement, après y avoir bâti une vie avec sa famille, est souvent synonyme de bonheur.

À Saint-Denis, ville fraternelle, cet accès à la propriété est facilité depuis 2022 grâce au chèque primo accédant. Ce coup de pouce financier vise les familles dionysiennes aux revenus modestes, désireuses de devenir propriétaires pour la première fois. Avec un montant pouvant aller de 2 500 à 5 000 euros, en fonction de la composition du foyer, cette aide est directement déduite du prix de vente lors de la signature chez le notaire.

Un soutien concret et immédiat qui permet à ces familles de se rapprocher un peu plus de leur rêve immobilier. 71 familles ont pu bénéficier de cette initiative jusqu’à présent, représentant une enveloppe totale de 211 000 euros. Grâce à cette contribution, elles peuvent désormais envisager plus sereinement l’acquisition de leur premier logement, franchissant ainsi un cap décisif vers la propriété.

Pour le second semestre 2024, 12 familles vont bénéficier de cette aide. Autre décision de taille : la révision du plan local d'urbanisme (PLU). Ce document stratégique de planification traduit le projet du territoire et définit les enjeux et les ambitions en matière de logement, d’équipement, de développement durable, de développement économique et social, de service, de mobilité, de préservation des espaces naturels et agricoles, de paysage, de patrimoine et de transition écologique.

Et pour bien vivre, il est aussi essentiel de gérer la problématique du bruit, d’où la mise en place du plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) à Saint-Denis. Cette démarche a pour objet d’évaluer l’exposition de la population au bruit, de disposer d’une cartographie dite "stratégique", d’informer le public sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, et la mise en œuvre au niveau local d’actions préventives et curatives visant à réduire les nuisances sonores des voies.

La ville a donné la parole à ses administrés concernant cette problématique. En clair, le projet de PPBE a fait l’objet d’une consultation du public de deux mois, du 2 juillet au 2 septembre 2024. Aujourd’hui, la ville de Saint-Denis souhaite avoir une nouvelle approche de son territoire et porte un nouveau projet et de nouvelles ambitions pour la ville de demain, afin d’en faire un territoire résilient, riche en biodiversité et d’améliorer le cadre de vie des dionysiens et dionysiennes.

La ville prévoit également d’introduire dans le nouveau plan local d’urbanisme des thématiques nouvelles, comme la santé, la biodiversité, la résilience du territoire, la transition écologique afin de promouvoir un aménagement du territoire durable et de qualité. Parmi les objectifs : développer des équipements publics, des services de proximité, en créant des cheminements doux, arborés, plantés, afin de réduire l'utilisation de la voiture et de développer les modes doux, pour une ville plus durable et plus agréable à vivre.

La préservation de l’environnement fait partie des priorités de la mandature et cela passe aussi par la sensibilisation avec la convention de participation à l’expo-congrès ambition planète qui sera organisée les 7 et 8 novembre 2024 au parc des expositions et des congrès de Saint-Denis.

Le réchauffement climatique est une réalité pour l’humanité toute entière les élus de Saint-Denis se mobilisent pour que les actions humaines puissent changer les choses. Le développement durable est un des axes forts portés par la mandature. Cet engagement est structuré autour de différents objectifs car le développement durable, ce n’est pas que l’écologie, mais bel et bien une approche globale et humaniste, visant à permettre le progrès humain tout en respectant l’environnement.

Ce qui explique et motive aujourd’hui la révision simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Et il s’agit de la même logique concernant l’élaboration du plan de prévention du bruit, ce qui permet concrètement d’améliorer la qualité de vie des habitants. C’est donc bon pour la santé, et bon pour l’environnement.

- L’Art, la Culture et le Sport comme leviers de réussite -

Saint-Denis est labellisée ville d’art et d’histoire et les projets sont nombreux. Des liens de confiance sont tissés avec les associations et des partenariats actifs sont reconduits, notamment avec l’association “La Lanterne Magique”, acteur privilégié du développement de la filière "image et cinéma" sur le territoire de Saint-Denis, l’association Klaxon ou bien encore, Cinékour.

Ces associations d'éducation à l'image œuvrent toute l'année dans l'ensemble des quartiers de la ville, de l'îlet Quinquinna au Ruisseau, du battant des lames au sommet des montagnes. Elles y installent leurs écrans, leurs savoir-faire, que ce soit pour réaliser de manière participative des films ou pour en diffuser sous les étoiles.

Autres projets de taille soutenus financièrement par la ville : le grand prix du roman métis et prix du roman métis des lecteurs (Dotations 2024).

Côté sport : la construction d’un complexe sportif à la Source devrait ravir les marmailles comme les adultes. Les élus ont approuvé le programme de l’opération de construction de ce complexe sportif pour un coût prévisionnel s’élevant à 5 600 000,00 € (études et travaux).

L’objectif est de permettre à tous les Dionysien.ne.s de pratiquer leur(s) sport(s) préféré(s) dans les meilleures conditions, et ce dans tous les quartiers de la ville.