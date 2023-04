Le CCAS de Saint-Denis vous emmène à la rencontre de ses agents : Mickaelle et son binôme livrent plus de 70 repas 3 fois par semaine aux personnes bénéficiaires du partage de repas (personnes à handicap et mobilité réduite). Les différentes équipes sur le terrain réceptionnent et livrent plus de 300 repas tout en respectant le régime du bénéficiaire. Un geste de solidarité et de bienveillance. Regardez. (Photo : ville de Saint-Denis)