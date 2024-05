Saint-Denis : escapades italiennes à Château Morange

La 10ème édition du festival du film italien à La Réunion aura lieu à Saint-Denis du mardi 21 mai au samedi 25 mai 2024. Pendant ces quelques jours, une sélection de six films italiens sera présentée au public réunionnais, à Château Morange à Saint-Denis dont un film en version française réservé aux scolaires de la ville le 23 mai. L'objectif de cet événement est de réunir autour de ce festival, non seulement les Italiens de l'île mais aussi les cinéphiles et amoureux de la culture italienne ou toute personne curieuse de la découvrir, comme l'indique le communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo chateau morange photo Sly imazpress)

Les débats d’après film se tiendront dans le patio de Château-Morange, et seront dirigés par Dominique Picardo.

L'action du festival du film italien à La Réunion se fonde sur différentes valeurs.

Une valeur culturelle : faire découvrir la culture italienne à travers la projection de films de diverses catégories (drame, policier, etc.) et de diverses époques.

Une valeur artistique : valorisation du 7ème art italien et de ses spécificités.

Une valeur sociale et conviviale : La Réunion étant très loin de l'Italie géographiquement parlant, cet événement est une occasion unique, notamment pour les Réunionnais n'ayant encore jamais eu l'opportunité de visiter ce pays, de le découvrir à travers ces films et les débats qui suivront chaque projection et d’échanger entre adhérents et sympathisants.

- La programmation 2024 -

Pour cette 10ème édition, édition anniversaire, le choix s'est arrêté sur une sélection de 5 films retraçant la dernière décennie.

Les films présentés font l'objet de la programmation suivante :

Mardi 21 mai : César doit mourir Cesare devemorire Paolo et Vittorio TAVIANI 2012

Mercredi 22 mai : Nostalgia Nostalgia Mario MARTONE 2020

Jeudi 23 mai : La prima cosa bella La prima cosa bella Paolo VIRZÌ 2020

Jeudi 23 mai *: La mouette et le chat La gabbianella e il gatto Enzo D’ALÒ 1999 (* Séances réservées aux scolaires de la ville de Saint-Denis)

Vendredi 24 mai : Reality Reality Matteo GARRONE 2012

Samedi 25 mai : Fais de beaux rêves Fai bei sogni Marco BELLOCCHIO 2016

Les films seront projetés à 19h00.

Toutes les projections seront suivies d'un débat.

Les tarifs seront les suivants :

• Tarif public : 6,50 €

• Adhérents et étudiants : 5 €

• Enfants de - 12 ans : gratuit

Tous les spectateurs pourront bénéficier du tarif adhérent en prenant leur adhésion pour l'année 2024, soit 25 € par personne.

Le samedi 25 mai, en clôture du festival, un cocktail sera proposé à partir de 18h00.

Toutes les informations sont à retrouver ici.

