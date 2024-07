Saint-Denis félicite les Dionysiens diplômés des métiers de la culture et du territoire

Ce mercredi 17 juillet 2024, les étudiants diplômés du tout premier diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) métiers de la culture et du territoire ont été félicités par Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis et l'élue à la culture Sonia Bardinot. L'occasion de montrer que le monde de la culture n'est plus un cercle fermé (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Il y a un aspect qui nous tient à coeur : c'est la citoyenneté et la culture. Ce sont deux choses qui se rejoignent à un moment donné à travers la question : comment les gens peuvent s'approprier la culture ?" a déclaré la maire de Saint-Denis.

Elle poursuit : "est-ce que ce sont seulement les personnes qui ont fait des études ou les sachants qui peuvent parler de culture ? Ou bien est-ce que l'on peut la rendre accessible à tous ?".

Cette dernière voit la culture comme un objet de cohésion sociale que ces nouveaux diplômés, dont certains n'ont pas le diplôme du baccalauréat, ont pour mission de transmettre. Regardez

