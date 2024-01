Saint-Denis : les parcs, les sites sportifs et culturels restent fermés

L'accès à l'ensemble des sites sportifs (stades et piscines), culturels et parcs de la Ville de Saint-Denis sera fermé jusqu'à nouvel ordre par mesure de sécurité, indique la mairie dionysienne. "Ils devront faire l'objet d'une analyse plus approfondie de leur état avant leur réouverture" précise la commune. La date d'ouverture au public "sera communiquée en temps et en heure pour chaque site" (Sly/www.imazpress.com) (Photo Les traces du cyclone Belal (Photo sly/www.imazpress.com))