Saint-Denis finalise les travaux de l'ancien hôtel de ville

Les travaux de l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis se poursuivent en ce début d'année 2024. Après près d’un an de travaux, le chantier sur les façades Sud, Ouest et cour intérieure sont achevés. La façade Nord et la façade Est, la façade principale de l’ancien hôtel de ville sont en cours. Elles se sont parées d’une bâche laissant imaginer la future apparence de l’établissement. Plus que quatre mois avant de dire définitivement au revoir à l’emblématique bâtiment jaune de la rue de Paris. (Photo : www.imazpress.com)

Pour rappel, l’ancien Hôtel de Ville a été laissé à l’abandon en 1979 à la suite de la création du nouvel établissement. Cet édifice a été classé monument historique en 1975, plus de 100 ans après la fin de sa construction achevée en 1860.

La dernière campagne de restauration date quant à elle de 1999. C’est à cette époque que la polychromie a fait son apparition sur l’édifice. Il y a deux ans de nouvelles études ont été réalisées pour opérer une importante restauration du bâtiment et ainsi préserver cet emblème de la ville.

L’intégralité des travaux a été confiée à un bureau d’architectes, qui a prévu de les réaliser en deux phases, qui dureront chacune 16 mois. Le coût prévisionnel total de l’opération s’élève à 5 766 341 euros. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur la sécurité. La devanture s’offrira un coup de frais et retrouvera son étanchéité. Les nombreuses fissures seront consolidées, les menuiseries seront restaurées, une toiture en cuivre va être réalisée, une vraie place publique sera construite.

Et surtout, l’édifice retrouvera sa couleur blanche originelle datant de son époque néoclassique. Une fois l’extérieur rafraichi, ce sera au tour des intérieurs, de la fontaine, de la clôture et des abords de se refaire une beauté. L’ancien Hôtel de Ville va bientôt revêtir une toute nouvelle tenue, classe, élégante, comme signe d’un nouveau souffle pour la plus grande ville des Outre-Mer.