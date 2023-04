Saint-Denis : inauguration de la fresque des marrons au boulevard sud

Ce dimanche 23 avril 2023, Saint-Denis inaugure la fresque "Les Marrons" sur le boulevard sud (entre les ronds points de la Région et celui de Leader Price). Un travail de longue haleine afin de rendre hommage au premier ouvrage réunionnais écrit par l’abolitionniste Louis Timagène-Houat, et a été peinte par l’artiste Stéphanie Lebon. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Débutée le 5 avril 2022 et terminée à l’occasion du 20 Desanm 2022, Saint-Denis, Ville Ambitieuse, va présenter ce tout nouvel ouvrage à ciel ouvert aux Dionysien.ne.s et à l’ensemble des Réunionnais.e.s ; la Ville a pour volonté de faire honneur au patrimoine réunionnais tout en mettant la culture à la portée de tous. Cette oeuvre est la première fresque littéraire de la Réunion et de France.

Au programme de cette après-midi, entre animations musicales et autres comédiens, des visites guidées thématiques seront organisés pour vous conter l’histoire de la Réunion :



13h : accueil en musique par Lorkes Karousel

13h30 et 13h45: visites guidées thématiques de 15 minutes sur :



- Le Marronage - Stéphane Boquet - Départ Rond point du Crous

- Histoire des Camps - Laurent Hoarau - Départ Rond point du Crous

- Démarche artistique – Stéphanie Lebon - Départ Rond point du Leader Price

- Histoire Littéraire – Raoul Lucas - Départ Rond point du Leader Price



14h : proclamation par des comédiens d’extrait de l’oeuvre - Compagnie SAKIDI



14h20 : discours de La Maire et de la présidente de Région

Pour vous inscrire à une des visites : 0692 51 74 39 par appel ou sms. Afin de faciliter les déplacements sur le chef-lieu, le barachois sera ouvert aux automobilistes de 14h à 15h.