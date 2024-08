Saint-Denis : inauguration du parking Chambly

Ce jeudi 22 août 2024, la ville de Saint-Denis a inauguré le nouveau parking Chambly pour renforcer l'offre de stationnement en centre-ville. Cette extension de parking en zone verte, qui assure 70 places de parking avec un stationnement à 0,40 euros les 30 minutes et 2,60 euros les 6 heures. Le parking se trouve en bas de l’église Saint-Jacques. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

La ville de Saint-Denis vient d’inaugurer ce jour le nouveau parking Chambly : une extension de la zone verte qui vient renforcer l’offre de stationnement au centre-ville.

Avec ses 70 nouvelles places et ses deux horodateurs, ce parking s’inscrit dans une volonté visant à améliorer l’attractivité du centre-ville tout en fluidifiant la circulation sur les axes principaux.

Le stationnement à Saint-Denis est réglementé selon les horaires suivants :

• Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 16h

• Le samedi : de 8h à 12h

• Gratuit en dehors de ces horaires.

Saint-Denis est une ville dynamique où la réglementation du stationnement a été pensée pour favoriser un turn-over efficace des places de parking. Cette approche vise à soutenir le dynamisme commercial et l’attractivité du centre-ville, permettant aux visiteurs de profiter pleinement des services et commerces locaux.

En février 2024, un comptage a révélé un total de 2 369 places en voirie, réparties en deux zones :

• Zone Orange (courte durée) : 1 261 places

• Zone Verte (longue durée) : 1 108 places

Les usagers bénéficient également de 15 minutes de stationnement gratuit une fois par jour.

Un dispositif qui rencontre un grand succès avec 75.000 tickets émis depuis août 2023 et 400 tickets émis quotidiennement.

Les tarifs de stationnement en zone verte sont attractifs, avec 0,40 € pour 30 minutes et 2,60 € jusqu’à 6 heures.

L’application Cocoparks accompagne gratuitement les usagers en temps réel jusqu’à leur place de stationnement disponible en centre-ville. Deux panneaux dynamiques situés aux entrées Est et Ouest de la ville affichent le nombre de places disponibles en temps réel.

Aujourd’hui, plus de 50 % des paiements de stationnement s’effectuent de manière dématérialisée, via les applications Flowbird et Pay by phone, ou par carte bancaire, renforçant ainsi l’orientation de la ville vers une Smart City.