Saint-Denis inaugure la première Maison Sport-Santé

Dans le cadre de la promotion du sport et de la santé publique, et en écho à la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la ville de Saint-Denis est fière d'annoncer l'inauguration de la Maison Sport-Santé, le samedi 14 septembre 2024 au gymnase de Champ-Fleuri. Cet événement s'inscrit dans la campagne "Alon bougé pou met La Réunion an form", portée par l'Agence Régionale de Santé {ARS) et la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (DRAIES) (Photos : Saint-Denis)

La promotion de l'activité physique a été déclarée Grande Cause Nationale en 2024. À La Réunion, le projet "Alon bougé pou met La Réunion an form" vise à encourager la population à adopter un mode de vie actif et sain. Ce programme entend promouvoir l'accès à l'activité physique régulière et adaptée pour lutter contre les problématiques de santé telles que le diabète, les maladies chroniques, et le manque d'activité physique. La Maison Sport-Santé de Saint-Denis devient ainsi un lieu dé pour soutenir cette dynamique.

La Maison Sport-Santé propose un accompagnement personnalisé avec des activités physiques adaptées à chacun, en particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap. Cet espace vise à faciliter l'accès à la pratique sportive, dans une optique de santé et de bien-être.

Cette inauguration marque une étape importante dans le développement des actions de prévention santé à travers le sport à La Réunion. Elle symbolise l'engagement de la Ville et de ses partenaires pour favoriser une meilleure accessibilité au sport, notamment pour les populations les plus fragiles.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, "cette inauguration est le fruit d'une longue démarche, c'est trois ans de travail. La maison Sport-Santé protège et accompagne les Dionysien.ne.s et on a déjà commencé à faire des prestations avec eux. Une idée reçue qu'on a, c'est qu'on ne peut pas faire du sport quand on est malade. Mais si, c'est possible, avec des professionnels, des médecins. Faire du sport, c'est développer des capacités particulières et ça fait partie d'un projet politique qui est le bonheur."