Saint-Denis inaugure le premier mur d'expression à Montgaillard

Ce jeudi 19 décembre 2024, la ville de Saint-Denis a inauguré le tout premier mur d'expression à l'école Henri Dunant de Montgaillard. Ce mur est un projet citoyen et pédagogique porté par les Conseil des enfants de la commune, dans le cadre de l'école du bonheur (Photos :Sly/ www.imazpress.com)

Plus qu'un simple support d'écriture, ce mur d'expression invite les élèves à s'approprier un nouvel espace dédié à la parole et à l'échange.

Un mur qui permet aux marmailles de poser quelques mots, anonymement ou non et de partager leurs émotions, leurs idées ou un simple message.

Pour Elisa, 9 ans, "les enfants peuvent écrire leurs sentiments, dessiner pendant les récréations avec comme but de mettre le plus de joie possible et qu'ils aient envie de venir à l'école". Écoutez.

Un bon moyen également de lutter contre le harcèlement scolaire. Écoutez Christelle Hassen, élue déléguée à l'école du bonheur.

- Cinq murs dans les écoles de Saint-Denis -

À Saint-Denis, ces murs d'expression sont installés dans cinq écoles.

Labellisée "ville amie des enfants", Saint-Denis oeuvre depuis 2008 pour "l'épanouissement et le bien-être des enfants dionysiens" dans le cadre du projet de l'école du bonheur.

