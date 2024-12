Saint-Denis invite au Dimanche ô Barachois

Le dimanche 15 décembre 2024, de 15h à 19h, au Barachois, Saint-Denis invite à la dernière édition de cette année à l'évènement "Dimanche ô Barachois" avec les artistes Says'z , Stéphanie Thazar et Titi le comik. Cette fois, le thème sera : "Le Barachois ouvre la voie : Nos quartiers ont du talent". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Au programme :

- 15h-15h30 : Défilé de percussions organisé par l’association sours percussions

- 15h30-16h30 : Scène ouverte (sur inscription au préalable)

- 16h30-18h30 : Spectacle "La Nouvelle scène" avec quatre comédies musicales sociales et la collaboration entre quatres quartiers de quatres communes

Le Barachois sera le théâtre de comédies musicales le temps d’un après-midi avec les repésentations :

- Nou le kapab, sur le vivre ensemble

- Don'la main, sur relations familiales et amicales

- Ensemble, Citoyenneté et vivre-ensemble

- Tout est possible, Insertion et citoyenneté

Et encore plus d’animations pour les petits comme les grands :

- Village santé et bien-être

- Espace marmailles avec mini karting à pédales, jeux en bois, grand jeu d'échiquier avec des goodies à gagner, atelier de confiserie…

- Espace sport avec pelote basque, balade en rollers et trottinette

- Espace manèges