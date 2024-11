Saint-Denis : l'académie des Camélias dévoile ses projets pour 2025

L'académie des Camélias a ouvert ses portes en février 2020 et est devenu un centre social l'année suivante. Elle a pour mission d'accompagner les familles, de renforcer les liens sociaux et de favoriser l'insertion. À l'occasion d'un comité de pilotage qui s'est tenu ce mercredi 20 novembre 2024, les différents projets à venir ont été dévoilés. (Photo : Académie des Camélias)

Pour l'année 2025, plusieurs inititaives vont voir le jour pour "cultiver l'engagement citoyen et le bien être des habitants", assure la mairie dans un communiqué. D'abord la fabrique des citoyens à travers la création d'une grainothèque en partenariat avec l'Université Zarboutan.

Le projet va mêler éducation et nutrition via des ateliers retour aux sources, animés par les habitants deux mercredis par mois. Autre projet : le développement du pôle santé et handicap, en collaboration avec les centres médico-sociaux du territoire.

Enfin l'académie des Camélias, dans le cadre d'initiatives spécifiques, va "valoriser la place et le rôle des hommes dans la famille". À noter qu'en 2020 et octobre 2024, le centre social a accueilli 87.000 visiteurs.