Saint-Denis : "l'école du bonheur" pour tous

Après plusieurs expérimentations dans un vingtaine d'écoles, Saint-Denis met en place un partenariat avec une trentaine d'associations et d'institutions dans le cadre de "l'école du bonheur" ce lundi 3 avril 2023. L'objectif, travailler ensemble en faveur de l’épanouissement et l’émancipation des enfants. Le dispositif permet de proposer des ateliers et actions aux élèves dionysiens sur les temps périscolaires et extrascolaires. Un projet éducatif global qui donne accès à des échanges intergénérationnels, de l'apprentissage de langue étrangère ou encore une participation au conseil des enfants. Plus d'informations à venir (photo sly/www.imazpress.com).