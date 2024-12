Saint-Denis : l'exposition "Lamba, Madagascar" a été organisé

À l’occasion des commémorations de la fèt kaf, ce samedi 14 décembre 2024, à la villa de la Région, Evelyne Corbière, conseillère régionale et sénatrice de La Réunion présentait l’exposition Lamba. Une exposition en collaboration avec le musée de la photographie de Madagascar qui met en lumière l’étoffe emblématique de Madagascar, le lamba, véritable symbole de dignité et de transmission culturelle. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Le lamba accompagne le Malgache tout au long de sa vie et même au-delà. Le mot est aussi bien utilisé pour désigner le vêtement du quotidien que la couverture de nuit. C’est aussi le tissu qui recouvre délicatement le nouveau-né pour le protéger, il enveloppe la dépouille du défunt tel un cocon, pour l’accompagner vers le monde des ancêtres.

L’exposition propose une immersion dans cette culture à travers une série de photographies historiques exceptionnelles, témoins de l’élégance et de la richesse des traditions malgaches.

- Des œuvres photographiques inédites -

Cette exposition rassemble les oeuvres des photographes Ramilijaona, Joseph Razafy, Emile Pierre et Jacques Flaubée qui ont vécu à Madagascar pendant la première moitié du 20ème siècle. Leurs regards captivants révèlent l’importance esthétique et sociale de cette étoffe intemporelle. La sélection de photographies, issues des fonds Ramilijaona, Razafy, Pierre et Faublée, est enrichie par la contribution des Archives nationales d’Outre-mer et du Musée d’ethnographie de Genève.

- Informations pratiques -

L’exposition est ouverte au public du mardi au dimanche, de 10h à 17h, à la villa de la Région située au 49 rue de Paris, Saint-Denis. L’entrée est libre et gratuite. Une exposition ouverte au public à la Villa de la Région jusqu’au 2 mars 2025.

Huguette Bello, Présidente de Région explique : "En honorant le Lamba, nous honorons l’histoire et la culture du grand océan Indien. Que ce symbole puisse continuer de nous inspirer, de nous rassembler."