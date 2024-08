Saint-Denis : la Cinor organise la journée SBA du Nord

Le mercredi 18 septembre 2024, la Cinor, en collaboration avec l’association SBA (Stratégie Bon Achat), organise la Journée SBA du Nord à la Nordev. L'occasion pour les chefs d’entreprises de se familiariser avec les futurs appels d’offres et de se faire connaître auprès de neuf acheteurs publics et privés, dont La CINOR, la Région, le Département, les villes de Saint-Denis et Sainte-Suzanne, l’Aéroport Roland Garros, la SHLMR, les FAZSOI, et La SPL Territor’arts. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Nordev)