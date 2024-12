Saint-Denis : la fête de la bande dessinée réunionnaise revient au Jardin de l’État

Du 6 au 7 décembre 2024, le Jardin de l’État à Saint-Denis accueille une nouvelle édition de la fête de la bande dessinée réunionnaise. Au programme, des rencontres, des ateliers et des expositions pour petits et grands. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo Muséum d'histoire naturelle photo Sly imazpress )

Découvrez un programme riche en rencontres, ateliers et expositions pour petits et grands.

- Vendredi 6 décembre (Journée scolaire)

9h à 15h : Rencontres scolaires et ateliers avec les auteurs.

10h à 12h : Visite guidée de l’exposition "Vin Désanm : listwar nout péi".

Toute la journée : Jeu de piste "Le Trouvauteurs".

Cette journée est exclusivement réservée aux scolaires, leur offrant une opportunité unique de rencontrer les acteurs du 9ᵉ art.

- Samedi 7 décembre (Ouverture au public)

9h à 18h : Stands d’auteurs, éditeurs et libraires accessibles à tous.

10h à 12h : Séances de dédicaces (Dédikado).

14h à 15h : Ronkozé : échanges autour de "Bande dessinée et mémoire historique".

15h30 à 17h : Ateliers découverte sur l’illustration et la création BD.

Toute la journée : Jeu de piste "Le Trouvauteurs".

Consultez le programme complet sur le site du Le cri du Margouillat.