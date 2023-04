Saint-Denis : la maison du handicap inaugurée à Champ Fleuri

Ce vendredi 21 avril 2023, la ville de Saint-Denis a inauguré la maison du handicap au complexe de Champ Fleuri. Ce lieu dédié au handisport et au sport adapté avait ouvert ses portes en avril 2022 et se nomme désormais maison Grimaud. Un hommage à Bernadette Grimaud, figure emblématique du sport handicap et son parcours. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo : Saint-Denis).

Le nouveau nom de la maison accueillant le handisport et le sport adapté au complexe de Champ Fleuri a officiellement été inauguré ce vendredi 21 avril 2023. Un an après son ouverture en avril 2022, cette infrastructure s’intitule désormais maison Grimaud.



Cette dénomination fait ainsi référence à Bernadette Grimaud, figure emblématique du sport handicap à Saint-Denis, et ailleurs. Du 100m au 1500m fauteuil en athlétisme ou encore avec le 50m nage libre et brasse, cette pionnière du handisport à La Réunion a su faire rayonner ces disciplines sur notre île, ainsi qu’à l’outre-mer. En effet, avec 20 titres de championne de France, cette Dionysienne originaire de Petite-île, a écrit les premiers succès régionaux et nationaux dans cette discipline.



Pour rendre hommage à son parcours et à son engagement pour le sport dionysien, elle a accepté de donner son nom à la maison accueillant les sports handicap à Champ Fleuri. Récemment réhabilitée, pour la somme de 75 000 euros, cette structure prend un nouvel élan. Elle va désormais pouvoir accueillir les deux disciplines du sport handicap, le handisport et le sport adapté, en un seul et même lieu. Au total, ce sont pas moins de 5 associations de sport handicap qui pourront d’ores et déjà se retrouver au sein de cette infrastructure. Cela va également permettre de servir de lieu de référence pour tout renseignement concernant les dispositifs de la ville autour du sport handicap.



Par cette action, la Ville souhaite prouver que chaque Dionysien peut trouver son bonheur dans la pratique sportive sur notre territoire. En tant que capitale sportive, Saint-Denis a à coeur d’offrir les mêmes chances à l’ensemble des citoyens en termes de sport. Pour l’heure, 180 personnes porteuses de handicap pratiquent une activité physique régulière et adaptée. De par ses actions, dispositifs et accompagnements, Saint-Denis tend à dépasser les 200 personnes.



Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis :



« Bernadette Grimaud nous réunit tous aujourd’hui et elle réunit aussi tous les clubs et les associations. Or on sait à quel point ce n’est pas toujours facile de réunir tout le monde malgré une cause commune. Bien que pendant toutes ces années le tissu associatif et les bénévoles aient fait un travail remarquable, pendant longtemps on a pensé qu’une personne porteuse de handicap n’avait pas sa place dans la société. C’est pourquoi, Bernadette Grimaud est aujourd’hui un vrai modèle d’inspiration et que son combat fait que vous pouvez aller chercher vous aussi des médailles l’autre côté la mer. Nous sommes avant tout humains, alors nous allons ouvrir et mener ce combat pour l’égalité, la solidarité et la fraternité de tous. »