Transports plus responsables

Du 24 au 27 octobre 2024, la ville de Saint-Denis en partenariat avec la Cinor donne rendez-vous à la population au parc des expositions pour découvrir des moyens de déplacement plus responsables. L'occasion de rencontrer les acteurs du transport, découvrir les innovations, mobilités alternatives et bien plus. Nous publions le post ci-dessous (Photo : la Cinor)