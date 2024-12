Saint-Denis : la Région lutte contre le décrochage scolaire

Le vendredi 13 décembre 2024, Céline Sitouze, vice-présidente déléguée à l’éducation, a représenté la Région Réunion lors du comité de pilotage dédié à l’obligation de formation et à la lutte contre le décrochage scolaire, au lycée Leconte de Lisle. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Le décrochage scolaire est un véritable frein à l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais.e.s. Avec des diplômes ou des formations adaptées, les opportunités d’intégrer durablement la vie active augmentent considérablement.

La Région Réunion s’engage pleinement à accompagner nos jeunes à travers :

- Des formations diversifiées, mises en valeur notamment lors du mois de la formation professionnelle

- L’amélioration des infrastructures et des conditions d’enseignement dans les lycées, avec des dispositifs tels que la kantine à 1 euro, Numérisak ou encore Ékipaou.

Parce qu’il n’existe pas de chemin unique, chaque jeune mérite une chance de trouver sa voie, de se former et d’accéder à un emploi. L’accès à l’éducation adaptée est une grande priorité de la mandature et de la présidente Huguette Bello.

Ensemble, travaillons pour que chaque habitant dispose des clés nécessaires à son insertion durable. Construisons La Réunion de demain, solidaire et ambitieuse.