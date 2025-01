Saint-Denis : la rentrée scolaire arrive avec la fin des travaux dans les écoles

Ce mardi 21 janvier 2025, dans les écoles de la ville de Saint-Denis, la rentrée scolaire se prépare avec la fin des travaux dans les écoles. Avant et pendant les vacances, plusieurs aménagements ont été réalisés pour cette rentrée. L'objectif de ces rénovations est de permettre aux élèves d'étudier dans des conditions plus "agréables" selon le post de la ville de Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Saint-Denis)

Les rénovations et aménagements réalisés commencent avec des brasseurs d'air qui ont été installés dans les classes à la place des ventilateurs traditionnels, pour de meilleures températures et assurer un environnement d’apprentissage agréable dans les établissements suivants :

- École primaire des Lilas

- École maternelle Jacarandas

- École maternelle Badamiers

Pergola installée dans la cour de l'école pour offrir un espace ombragé et protégé du soleil dans l'établissement suivant :

- École primaire Églantine

Rénovation des sols souples dans les cantines et salles de classe pour plus de sécurité, de confort acoustique et une facilité d'entretien dans les établissements suivants :

- École primaire de Primat (cantine)

- École élémentaire Candide Azéma A ( trois salles de classe)

Ces travaux, réalisés dans six écoles, se poursuivront dans d’autres établissements tout au long de l'année pour garantir à tous un environnement scolaire plus agréable.