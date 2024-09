Saint-Denis : la ville et l’Éducation nationale confirment leur partenariat autour de l’Ecole du Bonheur

Ce vendredi 13 septembre 2024, la ville de Saint-Denis a impulsé pour la première fois une rencontre entre la maire, Ericka Bareigts, le recteur Pierre-François Mourier, les inspecteurs de circonscription et les 70 directeurs des écoles publiques de la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse (Photos : Saint-Denis)

Autour d’un engagement commun de la maire et du Recteur, ce rendez-vous marquant s’inscrit dans la volonté de la Ville de consolider une collaboration forte et durable avec l’Éducation nationale, pour le bonheur des 17.000 enfants scolarisés à Saint-Denis. Cette alliance éducative est essentielle pour offrir aux jeunes dionysiens un environnement propice à leur épanouissement et à leur réussite.

Aussi, la ville a présenté à l’ensemble des directeurs d’école présents, les engagements forts que Saint-Denis prend pour accueillir les enfants dans les conditions les plus propices à leur réussite et pour améliorer les conditions et les outils de travail des enseignants.

- Une collaboration essentielle pour l’avenir de nos enfants -

L'École du Bonheur est un projet phare de la Ville, qui se traduit par un investissement conséquent de 17 000 000 d'euros chaque année en investissement et fonctionnement, démontrant l’engagement de la municipalité à offrir aux enfants de Saint-Denis un cadre éducatif de qualité.

La maire de Saint-Denis a rappelé l’importance d’un partenariat étroit avec l’Éducation nationale. Cette alliance éducative est une des clés pour améliorer continuellement les conditions d’accueil des enfants dans les 75 écoles publiques de la ville. Forte de cette collaboration, la ville investit massivement pour assurer un cadre d’apprentissage de qualité et accessible à tous, avec une attention particulière portée à la gestion quotidienne des établissements.

- Des efforts accrus pour les conditions d’accueil-

Saint-Denis se distingue par le personne alloué aux écoles. Plus de 1.100 agents travaillent chaque jour pour accueillir les 17.000 petits dionysiens. La ville fait le choix politique fort d’aller au-delà des exigences légales, en maintenant par exemple une ATSEM par classe, bien au-delà du cadre légale d’une ATSEM par école.

Ce choix traduit la volonté de la municipalité de créer un environnement sécurisant et favorable pour les enfants et le personnel éducatif. La Ville maintient également la présence d’une secrétaire par école pour accompagner les enfants sur la pause méridienne et pour travailler en étroite collaborationavec la direction de l’école.

- Un plan pluriannuel d’investissement ambitieux -

La Ville consacre chaque année plus de 4 millions d’euros à un plan pluriannuel d’investissement pour l’amélioration de ses établissements scolaires. En 2024, plus de 500.000 euros ont été alloués à l’entretien courant, et 600.000 euros à la réfection des sanitaires. De plus, 1,1 million d’euros sont engagés pour des projets visant à lutter contre les îlots de chaleur et améliorer le confort thermique des écoles, enintégrantdes solutions durables comme l’extension des espaces verts et la réduction des surfaces bitumées.

Dans un monde en constante évolution, la Ville a investi plus de 2 millions d’euros dans l’équipement numérique des écoles. Chaque établissement bénéficie d’une connexion internet très haut débit, tandis que 200 ordinateurs ont été fournis aux directions d’école et 120 mallettes connectées (tablettes, ordinateurs, projecteurs) sont mises à dispositiondes élèves et enseignants. Des écrans numériques seront installées dans les écoles pour offrir des outils modernes et dynamiques aux enfants. Cet engagement permet de lutter contre les inégalités, notamment numériques, et de garantir à tous un accès aux technologies nécessaires à l’apprentissage.

- Manger sainement et équilibré -

La ville a fait le choix de maintenir 63 points de cuisson dans les écoles, au lieu de centraliser la production dans une seule cuisine. Cela permet de garantir des repas de meilleure qualité, adaptés aux goûts des enfants. Avec un budget annuel de 5 millions d’euros consacré uniquement à l’achat de denrées alimentaires, 80 % des familles dionysiennes bénéficient de la gratuité de la cantine. Cette approche assure une alimentation saine et équilibrée, malgré les nombreux défis logistiques et humains àgérer chaque jour liés à la production de plus de 17.000 repas quotidiens.

Pendant la pause méridienne, la ville propose 46 activités éducatives et récréatives aux élèves, allant du sport à l’art en passant par des ateliers de développement personnel. Ce programme représente un investissement annuel de 700.000 euros pour les enseignements des langues et 450.000 euros pour les activités périscolaires. L’objectif est de permettre à chaque enfant de s’épanouir à travers des expériences enrichissantes.

L’école ne se résume pas à l’apprentissage du français ou des mathématiques. Il s’agit aussi de développer des capacités, tels que se connaître, s’aimer, être curieux et se sentir capable de rêver et de relever tous les défis. En plus de l’agenda sur le thème des émotions offerts par la ville, véritable outil de parentalité, cette année un "passeport de la pause méridienne" a été offert à chaque enfant, afin de rendre visible les activités qu’il réalise sur ce temps de pause.



Le Conseil des Enfants Dionysiens regroupe 80 jeunes élus, qui participent activement à des projets concrets pour leur école et leur quartier. Ce dispositif permet de former de futurs citoyens engagés, capables de contribuer à la vie de leur communauté tout en développant des compétences essentielles pour leur avenir. À travers des projets pensés et travaillés en commissions, les élus du CED, rendent concret leur ambition pour leur école ou pour leur ville.

- Favoriser la pratique du sport et la sécurité routière -

Grâce aux plans "savoir nager" et "savoir rouler", la Ville encourage la pratique du sport dès le plus jeune âge et sensibilise les enfants à la sécurité routière. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de former plus de 2.200 enfants, offrant des compétences clés pour leur sécurité et leur bien-être.

- Des vacances éducatives et ludiques -

Durant les vacances scolaires, la ville de Saint-Denis organise l’accueil des enfants dans les école. Aussi, elle propose des activités éducatives spécifiques, les VEPI (Vacances Éducatives en Pieds d’Immeubles) offrant aux enfants en situation plus difficile des moments d’apprentissage et de loisirs. Ces vacances apprenantes complètent les dispositifs proposés par l’Éducation nationale, permettant aux enfants de continuer à se développer dans un cadre ludique et éducatif.

- Un accès facilité à la culture, à la mobilité et à l’ouverture sur le monde -

Saint-Denis a mis en place une politique ambitieuse pour la jeunesse. La gratuité des transports (bus et téléphérique) bénéficie à plus de 23 000 jeunes Dionysiens âgés de 6 à 26 ans. De plus, 3 165 jeunes ont eu la possibilité de s’ouvrir au monde grâce aux bourses de voyage. L’accès à la culture est également un pilier, avec la gratuité des médiathèques et bibliothèques pour tous.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. "À Saint-Denis, nous avons fait le choix d'investir massivement dans l'éducation de nos

enfants. L'École du Bonheur, c'est bien plus qu'un projet, c'est un engagement quotidien pour offrir à chaque élève les meilleures conditions d'apprentissage. Grâce à une collaboration étroite avec l'Éducation nationale, nous conjuguons nos efforts pour que chaque enfant puisse grandir, s'épanouir et relever les défis de demain."