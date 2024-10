Du lundi 28 au jeudi 31 octobre, la ville de Saint-Denis lance son opération Nétoy Nout Vil pour la deuxième année consécutive dans 15 quartiers de la commune. L’objectif : sensibiliser et inciter les familles à vider leur cour pour contribuer à une ville plus propre et apprendre à mieux jeter et mieux trier pour préserver l’environnement et le cadre de vie des Dionysien.ne.s. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis )