Saint-Denis : le CCAS a lancé la quatrième édition de la semaine de la fraternité et des solidarités

Le CCAS de Saint-Denis a lancé la quatrième édition de la Semaine de la Fraternité et des Solidarités, avec un événement phare dédié aux séniors. Plus de 600 participants ont assisté à un job dating, incluant coaching, bilans de compétences et annonces d'entreprises telles que Carrefour et l'APEC. Face à un taux d'emploi de seulement 44 % chez les 55-64 ans à la Réunion, cet événement vise à valoriser l'expérience des séniors et à les aider à surmonter les obstacles à l'emploi. Les organisateurs ont souligné l’importance de la coopération intergénérationnelle et du soutien aux plus vulnérables, fil conducteur de cette semaine de la Fraternité et des Solidarités. Nous publions le communiqué ci-deesous. (Photo: Saint-Denis)

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis a inauguré, ce mardi 8 octobre 2024, la quatrième édition de la semaine de la fraternité et des solidarités, un événement qui met à l'honneur la solidarité et le lien social dans la capitale réunionnaise. Pour cette édition, un accent particulier a été mis sur les seniors, avec une série d'activités physiques adaptées, mais surtout un job dating qui a rassemblé plus de 600 personnes en quête d'une opportunité professionnelle.

La journée a débuté par un petit-déjeuner offert par la mairie de Saint-Denis au cœur du gymnase Champ-Feuri, suivi d’un enregistrement et d’un émargement en collaboration avec France Travail. Cet événement unique a permis de créer un espace où les séniors, souvent touchés par le chômage, ont pu rencontrer des entreprises locales comme Carrefour, l’APEC, des agences d’intérim et d’autres recruteurs potentiels.

Les participants ont eu accès à diverses ressources pour les aider dans leur recherche d’emploi, notamment des sessions de coaching, des bilans de compétences, et des annonces directes d'entreprises partenaires. Les séniors, particulièrement les femmes, ont été au centre de cette initiative, car beaucoup d’entre eux rencontrent des difficultés à retrouver une place sur le marché du travail.

À La Réunion, seulement 44 % des personnes âgées de 55 à 64 ans sont en emploi, soulignant l’urgence d’intervenir pour soutenir les 56 % qui ne le sont pas.

- L’expérience des séniors : une richesse à valoriser -

Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion, a rappelé lors de son discours : " L’expérience des seniors est un levier, une richesse, un capital d’expériences. Les seniors sont les garants de la mémoire. Il est indispensable de les soutenir pour les aider à traverser cette période complexe. Les femmes, notamment, sont particulièrement touchées par le chômage dans cette tranche d'âge."

David Belda, président délégué du CCAS de Saint-Denis, a souligné l’importance de ce type d’initiative pour la communauté locale : "Nous devons nous battre au quotidien pour restaurer la dignité des séniors et les accompagner dans leurs parcours professionnels. Ces événements sont essentiels pour leur offrir des opportunités concrètes et une écoute attentive à leurs besoins."

Parmi les nombreux participants à la recherche d’un emploi, Marie-Josée Thérinca a partagé son expérience : " Ça fait un moment que je cherche un travail, et aujourd’hui, je suis venue avec mes CV pour essayer de trouver un poste auprès des enfants. C’est une belle opportunité de rencontrer directement des recruteurs." Ce témoignage illustre la détermination des séniors à retrouver leur place sur le marché du travail, malgré les obstacles rencontrés.