Le samedi 14 décembre 2024, le Chaudron fait vibrer le quartier avec une journée mêlant Noël et 20 Désanm. Au programme : plusieurs ateliers et spectacles, ainsi qu'un défilé Maloya et une projection en plein air qui ont rassemblé près de 500 personnes. Un hommage à la culture et au partage au cœur du Chaudron grâce à la rénovation urbaine du Chaudron (RUCH). Nous publions le post ci-dessous (Photo : Saint-Denis)