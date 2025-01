Saint-Denis : le Comité d’action citoyenne de Petite-Île organise un concours culinaire

Ce vendredi 17 janvier 2025, le Comité d’action citoyenne de Petite-Île invite la population à un "concours culinaire convivial". Il aura lieu à la Place Verdun dans le quartier de Petite-Île. "Préparez vos meilleures recettes et venez partager un moment unique autour de la gastronomie et du partage", écrit la commune de Saint-Denis. Au-delà du concours, des activités sont prévues pour les marmailles (ateliers percussions – concert - et activité quad pour les enfants), plateau artistique et autres animations seront proposés aux participants. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)