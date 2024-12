Saint-Denis : le conseil de la culture, de l'éducation et de l’environnement a fêté ses 40 ans

Le samedi 14 décembre 2024, la Région Réunion annonce que le conseil de la culture, de l'éducation et de l’environnement de La Réunion a célébré ses 40 ans au site régional du Moca. Lors de cet évènement, plusieurs discours ont été réalisés sur les bienfaits des actions menées par le conseil de la culture, de l'éducation et de l’environnement de La Réunion (CCEE). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Spécifiques aux territoires ultramarins, les conseils de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE) constituent, avec les conseils ééconomique, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), les deux conseils consultatifs de la Région Réunion. La mission du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est ainsi d’accompagner la mandature dans ses politiques en matière d’éducation, de préservation de l’environnement et culturelle.

Les contributions du conseil de la culture, de l'éducation et de l’environnement sont nombreuses, parmi lesquelles son implication en matière d’histoire de l’esclavage, de valorisation de la langue créole, d’éducation au développement durable ou encore d’accompagnement des filières audiovisuelles.

La Région s’appuie sur les acteurs du conseil de la culture, de l'éducation et de l’environnement pour prendre des décisions cohérentes et éclairées, en accord avec les réalités des professionnels du secteur.

Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la coopération régionale en matière culturelle : "Nous comptons au sein du conseil de la culture, de l'éducation et de l’environnement des acteurs engagés et responsables. Nous partageons une confiance sans faille, bâtie sur ces quatre décennies de collaboration.

Elle reprend en disant "Nous assumerons donc toutes nos responsabilités pour mutualiser et fédérer le plus grand nombre d’acteurs. C’est collectivement, et dans une logique de co-construction, que nous arriverons à faire rayonner La Réunion afin d’assurer l’avenir des générations à venir."