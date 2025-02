Pour les jeunes âgés entre 16 et 30 ans, il est possible de rejoindre le Conseil des jeunes dionysiens (CJD) afin de partager vos idées, et de participer aux décisions qui façonnent la ville de Saint-Denis. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 mars 2025.

Postuler ici.