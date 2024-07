Saint-Denis : le dispositif de transport en commun modifié par le 55ème Tour Auto

Ce vendredi 26 juillet 2024 aura lieu le 55ème Tour Auto sur l'île. Pour l'occasion et afin d'assurer la sécurité de tous, la Sodiparc annonce une modification du réseaux de bus à la Montagne dans la commune de Saint-Denis dont certaines liaisons ne seront pas assurées. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

La Sodiparc informe les usagers des modifications de circulation et des services de transport en commun mis en place à l’occasion du 55ème tour Auto de La Réunion. Afin d’assurer le bon déroulement de cette épreuve sportive, des ajustements des lignes seront nécessaires le vendredi 26 juillet suite aux interdictions de circulation.

Modifications des lignes de bus :

Du début de service à 12h00 :

Les horaires et itinéraires des lignes 21, 22 et 22A seront modifiées comme suit :

• Ligne 21 (Montagne 16ème – Hôtel de Ville)

- Dernier départ de «Montagne 16ème» direction «Hôtel de Ville» à 10h38

- Dernier départ de «Hôtel de Ville» direction «Montagne 16ème» à 11h04

• Ligne 22 (Ruisseau Blanc – Hôtel de Ville)

- Dernier départ de « Ruisseau Blanc » direction « Hôtel de Ville » à 10h55

- Dernier départ de « Hôtel de Ville » direction « Ruisseau Blanc » à 11h27

• Ligne 22A (Montagne 17ème – Hôtel de Ville)

- Dernier départ de «Montagne 17ème» direction «Hôtel de Ville» à 10h15

- Dernier départ de «Hôtel de Ville» direction «Montagne 17ème» à 11h11

De 12h00 à 17h30 :

Aucune liaison possible entre le centre-ville de Saint-Denis et le village de Montagne 8ème entre 12h00 et 17h30, pendant l’épreuve sportive.

• La ligne 21 fonctionnera uniquement entre «Montagne 16ème» et «Mairie Annexe».

Les arrêts de «Eglise Saint-Gabriel» à «Hôtel de Ville» seront non desservis.

• La ligne 22A fonctionnera uniquement entre «Montagne 17ème» et «Mairie Annexe».

Les Arrêts de «Eglise Saint-Gabriel» à «Hôtel de Ville» seront non desservis.

• La ligne 22 ne fonctionnera pas.

• La ligne 20 fonctionnera normalement sauf problème de circulation imprévu sur son itinéraire.

De 18h à la fin de service :

La RD41 – Route de la Montagne sera fermée à la circulation entre les arrrêts «Maison Forestière» et «Montagne 17ème» à partir de 18h00.

Les lignes 21, 22 et 22A reprendront à 17h30 ou dès la réouverture de la RD41 – rampes de la Montagne et fonctionneront jusqu’à la fin des services selon le mode suivant :

• La ligne 21 fonctionnera uniquement entre «Christ» et «Hôtel de Ville».

Les arrêts de «Montagne 16ème» à «Bananiers» seront non desservis.

• La ligne 22 fonctionnera normalement.

• La ligne 22A fonctionnera uniquement entre «Grenadines» et «Hôtel de Ville».

Les arrêts de «Montagne 17ème» à «Cyprès» seront non desservis.

Nous remercions les usagers de leur compréhension et leur recommandons de planifier leurs déplacements en conséquence. Des informations clients seront disponibles aux arrêts non desservis, et sur nos supports de communication habituels.

Navette gratuites pour la spéciale des Trois bancs :

Pour permettre aux spectateurs de rejoindre facilement la spéciale des Trois Bancs, la SODIPARC met en place deux navettes gratuites :

• Navette 1 : Départ de l’arrêt «Préfecture» à l’arrêt «Flamboyant»

• Navette 2 : Départ de l’arrêt «Parking OMS Champ-Fleuri» à l’arrêt «Flamboyant»

Horaires des Départs : 9h30, 10h30, et 11h30

Le retour s’effectuera à partir de 16h30.

Nous encourageons tous les participants à utiliser ces navettes pour un accès simplifié et sécurisé à la spéciale des Trois Bancs.