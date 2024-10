Saint-Denis : Le festival alimenterre s'invite à la Montagne

Du 15 octobre au 30 novembre 2024, le Café Domoun a organise le festival alimenterre à la Montagne à Saint-Denis. Pour ce retour, l’association et ses partenaires, voient les choses en grand : 10 dates, plus d’une quinzaine de films, le tout gratuitement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Le festival alimenterre a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien.

Depuis, il est devenu un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année de la mi- octobre à la fin novembre. Autour d’une sélection de films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.

A l’occasion de l’édition 2024, sur un mois et demi, nous mettons l’alimentation, l’agriculture et la pêche durable au coeur des débats. En effet, derrière l’alimentation, c’est la question de notre agriculture et de la pêche, de la juste rémunération des paysans, de la qualité de nos sols et de notre eau, de notre santé et de la protection du vivant qui nous sont posées. Nous explorerons également la question du genre et la place des femmes dans le monde agricole contemporain Une nouvelle fois, au travers des films documentaires proposés, le festival Alimenterre nous questionne et nous prouve qu’à partir de notre assiette, une (r)évolution durable et savoureuse est possible.

Enfin, pour compléter notre programmation, deux animations seront proposées au public : un chantier-participatif avec repas-partage sur une parcelle agricole agroécologique de La Montagne le 3 novembre et la fresque de l’alimentation le 9 novembre.