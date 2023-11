Saint-Denis : le festival Cyclone BD de La Réunion revient

À compter de ce jeudi 30 novembre 2023, et jusqu'au dimanche 3 décembre, a lieu à Saint-Denis la 13ème édition du festival Cyclone BD. Au programme : animation locale, atelier, conférence… Plus de 30 auteurs réunionnais, scénaristes, dessinateurs, coloristes, huit auteurs malgaches, deux auteurs mauriciens et des acteurs venant d'Italie, du Canada, d'Espagne et de Métropole seront de la partie.

"Dix éditions plus tard, l'événement est devenu incontournable dans le microcosme de la bande dessinée et s'inscrit comme le principal rendez-vous du 9ème art hors hexagone", note l'organisation.

Mais pour cette 13ème édition, c'est Rima Abdul-Malak, ministre de la culture, qui viendra inaugurer la 13ème édition du Cyclone BD, festival international de bande-dessinées réunissant des nombreux auteurs et échanger avec les acteurs de la filière du livre.

- Un plateau international -

Romans, bande dessinée, manga... pour les jeunes ou les moins jeunes. En tout, plus d'une vingtaine d'auteurs d'ici et d'ailleurs vont venir présenter leur art, celui du 9ème art.

Du jeudi 30 novembre 13h au dimanche 3 décembre 19h30, 24 stands seront installés sur les rues Edouard et Amiral Lacaze, au centre-ville de Saint-Denis. Libraires, artistes, spécialités et maisons d'éditions présenteront leurs ouvrages.

Les auteurs invités seront présents sur les stands du jeudi au dimanche pour dédicacer leurs titres et rencontrer les lecteurs.

Invité d'honneur, Jean-Paul Jennequin, auteur de bande dessinée. Il animera une conférence gratuite le jeudi 30 novembre à l'IAE de Saint-Denis.

Les scolaires aussi auront le droit à leur moment avec l'opération Un Livre Un Transat sur le parvis de La Cathédrale le jeudi et le vendredi.

En parallèle, l'hôtel de la Ville de Saint-Denis et la galerie l'Artefact accueilleront gratuitement deux expositions pendant la durée du festival.

Les festivités se prolongeront jusqu'à 21h le samedi 2 décembre avec la présence d'une troupe de jazz.

