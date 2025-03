Saint-Denis : un festival de hip-hop à la Cité des Arts

Du 21 au 23 mars, la Cité des Arts accueille le festival "Hip Hop’Art", organisé par l’association Aru Bretagne en partenariat avec la ville de Saint-Denis. Pendant ces trois jours, la capitale ultramarine vibrera au rythme de la danse, des acrobaties, du rap, du graff et bien plus encore. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

La culture urbaine sera à l'honneur avec un programme riche et varié :

- Championnat de Breaking

- Workshops de Break et Afro-Dancehall

- Ateliers divers : initiation au Graff, DJing, customisation et concours d'acrobaties

- Stand de sensibilisation et d'information

- Spectacles de Rap / Fonnkèr / DJ

- Conférence "Kfé Famn Gayar" avec des artistes inspirantes

En ce mois de la femme, le festival accueillera l'athlète olympique française Bgirl Carlota, qui a "fièrement" selon la ville de Saint-Denis représenté la France en Breaking aux Jeux de Paris 2024.