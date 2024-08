Saint-Denis : le marché de Nuit revient ce samedi

Rendez-vous incontournable et populaire, le marché de nuit accueille ceux et celles qui le souhaitent ce samedi 3 août avec un programme culturel le tout en musique. Six navettes gratuites seront mises à disposition de 21 heures à minuit. Nous partageons ci-dessous le post de la mairie de Saint-Denis (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au programme :

•⁠ ⁠19h / 20h : Prestation musicale de Séverine Ledoux

•⁠ ⁠⁠20h15 / 21h15 : Duo Cover Avenue

•⁠ ⁠⁠21h30 / 22h30 : Jazz Caranda

•⁠ ⁠⁠22h45 / 23h45 : Pylon

- de 19h à 00h : Animations musicales avec Djouns et D-tour, et le groupe Penta Soul.

- Accessibilité -

Six navettes de huit places à votre disposition :

- Toutes les heures de 21h à 00h

- Gratuites

- Départ unique depuis l’arrêt Hôtel de Ville de Saint-Denis.

La Montagne 8ème

Le Brûlé

Saint-François

Montgaillard

La Bretagne

Moufia les Flibustiers (TCSP 70 places)

Trois parkings gratuits :

- 18h à 00h

- République

- Grand Marché

- Rieul