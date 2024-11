Dans le cadre du plan Seniors en action, le jeudi 21 novembre 2024, la ville de Saint-Denis a mis en place des activités de bien-être pour les seniors au gymnase de Champ-Fleuri. L'objectif de cette journée pour les seniors était de mettre en avant un "dispositif dédié à leur bien-être, à leur épanouissement et à leur vie sociale", selon le post de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Le Plan Seniors en Action, qu’est-ce que c’est ?

C’est un programme varié qui offre des ateliers créatifs, des activités sportives, des sorties culturelles et bien plus, pour permettre à nos aînés de rester actifs et connectés pour seulement 5€ par activité et par an, à partir de 55 ans.

Grande nouveauté pour l’année prochaine : l’inscription sera encore plus simple grâce à notre tout nouveau site Internet. Fini les files d’attente, inscrivez-vous directement en ligne en quelques clics

Et pour ceux qui auraient manqué cette matinée, pas d’inquiétude : le Plan Seniors en Action revient bientôt. Les inscriptions démarrent le 7 février prochain 2025. Alors restez connectés pour plus d’informations.