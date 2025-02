Saint-Denis : le prix Célimène évolue avec une journée de rencontre et d'expression

Pendant 20 ans, le prix Célimène a récompensé la créativité des femmes artistes-amatrices. En 2025, le concours laisse place à une journée de rencontre et d’expression artistique au Jardin de l'État à Saint-Denis, le 8 mars 2025 de 9h à 17h. Cette édition mettra à l'honneur l'inspiration puisée dans les richesses du jardin et l’échange entre passionnées d’art. En fin de journée, une œuvre sera récompensée pour son originalité et son aboutissement. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com).

Inscription gratuite mais places limitées (15 participantes par atelier)

