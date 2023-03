Saint-Denis : une journée pour sensibiliser à l'autisme

Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la ville de Saint-Denis, "soucieuse de la santé de ses habitants" soutient cette journée en organisant, samedi 1 avril 2023 de 9h à 12h et de 16h à 18h, une journée liée à cette cause. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune dionysienne (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme sera divisée en deux temps forts :

- Une matinée de découverte sportive et culturelle pour les familes des personnes porteuses d'autisme avec un éventail d'ateliers artistiques et culturels.

Lieu : Complexe sportif de Champ Fleuri

Date et horaires : le samedi 01 avril 2023 de 09h à 12h

- La diffusion du film documentaire "L'espoir pour défi" tourné en parti à La Réunion, projeté au Cinépalmes de Saint-Denis (séance gratuite).

Lieu : Cinépalmes de Saint-Denis

Date et horaires : le samedi 01 avril 2023 de 16h à 18h

Objectifs de l'action de la ville :

· Permettre la mixité entre personnes neurotypiques et porteuses de troubles du spectre autistique en favorisant par la pratique d'activité commune,

· Ouvrir les lieux dits "ordinaires" à un public souvent mis à l'écart,

· Faire évoluer les pensées et abattre les préjugés liés au handicap et plus précisément à l'autisme.