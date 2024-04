Saint-Denis : le tout nouveau giratoire au niveau de l’échangeur de La Redoute mis en service

Le CRGT vous informe qu’à Saint Denis, le giratoire au niveau de l’échangeur RN6/RD41 est mis en service, et le secteur de la Redoute est donc à nouveau rouvert. Il est demandé aux usagers d’être vigilants quant à la nouvelle signalisation (Photos : Région Réunion)

Ce projet financé à parité par la Région et le Département poursuit plusieurs objectifs : une meilleure sécurité sur les échanges entre la bretelle de la route nationale et la route départementale, une meilleure intégration des modes de transports doux sur la départementale et une réduction de la vitesse de circulation, pour la sécurité de tous les usagers.

"Cette réalisation vient enrichir la liste des nombreux projets routiers structurants que nous avons portés depuis notre arrivée aux responsabilités et qui doivent contribuer à améliorer en profondeur la manière dont les Réunionnais se déplacent. Oui, évidemment, il faut œuvrer pour le développement des mobilités alternatives et en finir avec le tout-automobile. Mais, dans un contexte encore marqué par la prédominance de la voiture individuelle, nous avons aussi la responsabilité de proposer aux automobilistes réunionnais un réseau routier optimisé pour répondre aux conséquences d'un trafic trop dense", a déclaré la présidente de Région.