Saint-Denis : le yoga s’invite au Dojo de Champ-Fleuri

A l’occasion de la journée international du Yoga, la ville de Saint-Denis et ses partenaires organisent différents ateliers pour célébrer cette pratique "saine qui n’a que de bien fait pour le corps et l’esprit ". Différentes activités seront donc organisées du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023 autour du yoga par plusieurs professionnels du milieu au Dojo de Champ-Fleuri (Photo: ville de Saint-Denis)

Au programme :

Lundi 19 et mardi 20 juin :



- 8h30 et 13h : Yoga pour sport et trouble de l’attention- 19h : Conférences « Yoga, l’avenir du sport » et « Comprendre et accompagner les troubles de l’attention chez l’enfants » dans la salle du conseil

Mercredi 21 juin :



- 9h : Présentation du programme de la journée- 10h-12h30 : Yoga/sport, éducation à l’attention, yogathérapie mesurée, STYM yoga- 13h30-21h : Ateliers par les professeurs de yoga de La Réunion

Jeudi 22 et vendredi 23 juin :



- 8h30 et 13h : Yoga pour sport et trouble de l’attention- 19h : Conférences « Yoga, l’avenir du sport » et « La méditation pour dépasser la douleur et la maladie » dans la salle du conseil