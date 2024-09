Saint-Denis : les élèves du collège Reydellet impliqués dans la protection de l'environnement

Les élèves de 5ème du collège Reydellet fortement impliqués dans la protection de l'environnement poursuivent leur mobilisation au bas de la Rivière à Saint-Denis. Des actions de sensibilisation, de nettoyage et de protection qui se pérennisent au fil des ans en lien avec la FDAAPPMA, l’OFB et le Conseil départemental. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Que trouve-t-on dans le bas de la rivière à Saint Denis ?

Ne cherchez plus, les élèves de 5ème, classe ATE qui signifie "Aire Terrestre Éducative" du collège Reydellet sont devenus incollables sur le sujet grâce notamment à la mobilisation de leur équipe pédagogique, mais aussi à l’implication de l’Office français de la Biodiversité, de l’association des pêches (FDAAPPMA) et du Conseil Départemental.

"Avant d’être dans la classe ATE, je ne savais pas tout ça. Maintenant, je sais qu’il est essentiel de nettoyer, qu’il faut protéger la faune et la flore et que c’est primordial de sensibiliser aux bons gestes", explique Eugénie Sautron, désormais en 4ème, qui est venue expliquer à ses camarades de 5ème ce qu’ils vont apprendre cette année.

"L’idée est vraiment que le plus d’enfants soient sensibilisés par la classe ATE. Il y a donc une classe par an, qui passe ensuite le flambeau à une nouvelle cohorte", précise Anne- Sophie Joly, pilote du projet pour le collège.

Ce projet d’Aire Terrestre Éducative offre aux élèves une formidable opportunité de découvrir un espace naturel, de le protéger et de sensibiliser la communauté à l’importance de sa préservation. En tant que jeunes citoyens engagés, les élèves mènent des projets concrets en lien avec la protection de la biodiversité, la gestion des déchets, la qualité de l’eau et la réhabilitation de la faune et de la flore locale.

L'Aire Terrestre Éducative, véritable laboratoire pédagogique, permet aux élèves d’acquérir des compétences pratiques et des connaissances approfondies sur les écosystèmes locaux.

Ils deviennent ainsi des ambassadeurs de la protection environnementale auprès de leurs camarades, de leurs familles et de la communauté.

Ce vendredi, les jeunes citoyens ont directement lancé les travaux avec des ateliers participatifs comportant de l’observation par microscope ou en aquarium (avant d’être remis à l’eau bien entendu), des prélèvements et des tests physico-chimiques, des explications pédagogiques, etc.

"Maintenant, je sais que l’eau est acide en bas de la rivière, et que les ressources sont de plus en plus faibles", conclue Eugénie qui a, incontestablement des arguments pour protéger notre environnement.

La participation active des élèves du collège Reydellet à la protection du site de Bas de la Rivière est une source d’inspiration pour toute la communauté scolaire et démontre que les jeunes peuvent être des acteurs déterminants du changement nécessaire pour faire face aux défis environnementaux actuels.