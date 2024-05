Saint-Denis : "les Jardins de Cendrillon", une résidence séniors inaugurée à la Montagne

Ce mardi 21 mai 2024, la ville de Saint-Denis et la SHLMR ont inauguré un nouveau groupe d'habitations baptisé "Les Jardins de Cendrillon". Une résidence située dans le quartier de La Montagne à Saint-Denis, exclusivement pour les séniors (Photos : sly/www.imazpress.com)

Pour la maire de Saint-Denis, inaugurer cette résidence pour séniors "est une réussite". "Nous sommes très heureux d'inaugurer ces logements pour personnes âgées de plus de 60 ans."

Des logements qui permettent aux gramounes de pouvoir bénéficier de "tranquillité" et de vivre dans des logements adaptés. "Certains vivent dans des appartements trop grands et donc se sentent mal, les loyers sont trop chers et donc la solution c'est cette résidence pour personnes âgées.

"On ne va pas en maison de retraite et on ne vit pas non plus dans le logement où l'on a élevé ses enfants, c'est autre chose", indique Ericka Bareigts. "Ce sont des logements adaptés pour des personnes en coupe ou seuls, adaptés pour faire des repas en famille le dimanche, suffisamment grands mais pas trop pour faire le ménage et surtout pas trop chers", ajoute l'élue.

Des logements situés dans des quartiers où règnent l'hyper-proximité. "On a à côté les médecins, la pharmacie, la banque, l'église, le club du 3ème âge…"

"Voilà comment on vit à Saint-Denis. On considère les séniors. Des séniors qui attaquent une partie de leur vie encore pleines de projets."

