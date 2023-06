Saint-Denis : les "Rendez-vous du jardin " sont de retour

Événement national d’envergure organisé par le ministère de la Culture, "Les Rendez-vous du Jardin" reviennent pour une nouvelle édition sous le thème "Les Musiques du Jardin" du 3 au 4 juin à Saint- Denis.

Cette édition offre une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’art des jardins qui ouvrent leurs portes pour partager des animations culturelles et pédagogiques avec des ateliers, animations, concerts, expositions…

Retrouvez le programme de ces deux belles journées :

Samedi 3 juin 2023 – 8h30 à 18h00 aux Jardins familiaux du Chaudron :



8h30-12h00 : Visites guidées thématiques :

- Histoire de la tisanerie - dégustation de tisanes héritage & traditions

- Histoire conté par les jardiniers du jardin du Chaudron

- Histoire de l’ancien Zoo de Saint-Denis

8h30-10h00 : Atelier de dessin et coloriages pour les marmailles

10h00-12h00 : Chasse aux trésors sur la connaissance des plantes

12h00-14h00 : Déjeuner convivial et dégustation de tisanes

13h00-15h30 : Prestations musicales – accordéoniste et harpiste

14h00-15h00 : Chasse aux trésors sur la connaissance des plantes

15h00-16h00 : Atelier de dessins et coloriages

Dimanche 4 juin 2023 – 15h00 à 19h00 au Barachois :



- Atelier artistique : Dessine-moi ton jardin

- Jeux de carte "Les bonnes pratiques du jardinier"

- Un arboretum avec des arbres en pots disséminés au Barachois avec un quizz pour les identifier

- Dimanche Ô Barachois spécial " Les musiques du jardin" avec Severine Ledoux, Marshall et Dominique Barret

Rendez-vous ce week-end pour un programme tout en musique dans les jardins de Saint-Denis !