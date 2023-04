Saint-Denis : les taux d'imposition ne bougeront pas cette année

Jeudi 6 avril 2023, 40 affaires ont été exposées lors du dernier conseil municipal de la ville de Saint-Denis. La ville assure que "les taux d’imposition restent inchangés" cette année. Insertion professionnelle, accession à la propriété, square Labourdonnais, sont les autres dossiers importants qui ont été soumis aux élu.e.s de la commune. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : ville de Saint-Denis)

Zoom sur les 4 sujets phares abordés lors de cette séance :

- Le conseil municipal a de nouveau annoncé que les taux d’imposition restent inchangés. Il s’agit d’un engagement de campagne que la mandature a à cœur de tenir. Saint-Denis mène une stratégie d’agilité afin de poursuivre la modernisation de son territoire, tout en préservant l’argent des contribuables.

- L’insertion professionnelle des Dionysien.ne.s, bien que cela ne soit pas une compétence ville, fait partie des priorités de la mandature. Saint-Denis, ville ambitieuse et fraternelle, poursuit ses actions avec les partenaires du milieu pour aider et accompagner les citoyens sur le chemin de l’emploi.



- La question du logement pour tous est également un des combats primordiaux de la mandature. La ville a pour ambition d’augmenter le nombre de propriétaires sur le territoire. Pour ce faire, elle a mis en place le chèque primo-accédant. Cette aide allant de 2500 à 4500 euros offre un premier coup de pouce à tous les locataires souhaitant acquérir leur premier bien à Saint-Denis.



- Dans le cadre de la transformation de Saint-Denis vers une ville plus verte, le square Labourdonnais va s’offrir un nouveau visage. Situé en plein cœur d’un environnement dynamique, cet espace historique va devenir un lieu culturel, artistique, revégétalisé et déminéralisé.