Saint-Denis : levée de drapeau arc-en-ciel pour le mois des visibilités

Ce vendredi 17 mai 2024, débute le mois des visibilités (qui se déroulera jusqu'au 25 juin). À cette occasion, la mairie de Saint-Denis a procédé a la levée de drapeau arc-en-ciel officiel à l'ancien hôtel de ville du chef-lieu. La maire, Ericka Bareigts, était accompagnée de Guillaume Kichenama, élu à la ville, délégué à la lutte contre les discriminations (Photos : rb/www.imazpress.com)

"Saint-Denis, ville fraternelle, est engagée envers les communautés LGBTQIA+. La protection, la fierté et la représentation de toutes les communautés sont un fer de lance de la politique mise en place par la ville de Saint-Denis", indique la municipalité.

Le mois des visibilités LGBTQIA+ démarre ce 17 mai, lors de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT).

"L'idée c'est que devant nos mairies, là où s'affiche le principe d'égalité, le drapeau qui porte le mouvement d'égalité pour cette communauté puisse être affiché devant notre mairie et devant toutes les mairies annexes de Saint-Denis", lance Ericka Bareigts.

"C'est aussi dire que derrière ce mois des visibilités il reste encore des combats."



Guillaume Kichenama, élu à la ville, délégué à la lutte contre les discriminations a dû quitter l'île de La Réunion il y a plusieurs années en raison de son orientation sexuelle. Désormais, pour l'élu à la mairie de Saint-Denis, voir ce drapeau ce lever était pour lui un rêve.

"C'était mon rêve avant de m'exiler. Un rêve que je réalise beaucoup d'années plus tard avec la majorité et la ville de Saint-Denis." "Il ne faut pas perdre espoir et on va aller encore plus loin", dit-il.

- Un mois de visibilité à La Réunion -

L’association Requeer annonce le retour de la marche des visibilités LGBTQIA+ le dimanche 19 mai prochain à Saint-Denis.

Plusieurs milliers de personnes avaient défilé l’année dernière dans les rues du chef-lieu.

La manifestation débutera au Jardin de l’Etat à 13 heures et se rendra en direction du Barachois où des prises de parole auront lieu, tout comme des performances artistiques.

Un mois important alors que les actes contre les atteintes envers les personnes LGBT+ ont augmenté de 13% en 2023 en France par rapport à 2022, avec même un bond de 19% pour les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, selon une étude du service statistique du ministère de l'Intérieur révélée jeudi 16 mai.

Au total, 4.560 infractions contre les lesbiennes, gays, bi et trans ont été enregistrées l'an passé : 2.870 crimes ou délits et 1.690 contraventions (qui sont à 94% liées à des injures). Les crimes et délits (diffamation, agressions, menaces, harcèlement, etc.), déjà en hausse de 13% en 2022, bondissent de 19%, tandis que les contraventions, qui avaient baissé de 9%, progressent cette fois de 4%.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com