Saint-Denis : la commune investit 500.000 euros pour le Plan senior en action

"La ville de Saint-Denis continue de placer ses seniors au cœur de son action en lançant, cette année encore, une nouvelle édition du Plan seniors en action (PSA)" indique la mairie dionysienne. 500.000 euros ont été investis pour ces actions. "Avec toujours plus d'activités, d'innovation et de proximité, ce programme, conçu pour et avec nos aîné.e.s, incarne ainsi la volonté de la ville de favoriser le bien-être des plus sages de ses habitant.e.s" dit encore la commune dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Mairie de Saint-Denis)

En 2025, la ville de Saint-Denis renforce son engagement auprès de ses aîné.e.s en relançant le Plan seniors en action (PSA). Programme aujourd'hui ancré dans le quotidien des seniors de 55 ans et plus, ce dernier ne se limite pas à une simple offre d’activités: il incarne une véritable philosophie du bien-vieillir, où chaque génération a sa place et contribue activement à la vie de la cité dionysienne.

Cette année encore, le dispositif s’étoffe avec plus de 58 activités variées, mêlant sport, culture, art et découvertes, pour permettre à chaque senior de trouver une activité qui lui correspond, pour 5 euros par an et par activité.

Parmi les nouveautés de cette édition, ces derniers pourront s’initier à la création vidéo, aux jeux de ballons, au dessin académique, aux ateliers créatifs et même à l’apprentissage de l’espagnol, leur offrant ainsi des perspectives d’épanouissement inédites.

- 1.000 places supplémenaires pour les habitants de Saint-Denis -

Avec un budget de 500.000 euros, le PSA 2025 voit grand avec 1.000 places supplémentaires, portant à 6 000 le nombre de places disponibles.

"Vieillir est une chance, rappelle Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Mais il faut vieillir en forme, en bonne santé, entouré de ses proches et rester actif dans la société. Avec ce programme, nous voulons permettre à nos aîné.e.s de continuer à s’épanouir, à apprendre et à créer du lien social, tout en prenant du plaisir."

Grande nouveauté cette année : l’ouverture des inscriptions en ligne à partir du 13 février 2025 pour la première activité, et dès le 27 février pour la seconde activité. Résultat ? Plus besoin de se déplacer à la Nordev. Désormais, en quelques clics, il sera possible de choisir et réserver ses activités depuis chez soi.

- Saint-Denis, labellisée OR " ville amie des aînés" -

Et pour accompagner cette transition, la ville met en place des ateliers d’accompagnement numérique dans les mairies annexes.

Et pour celles et ceux qui préfèrent le présentiel, des journées d’inscriptions sont prévues les 13 et 14 février pour la première activité, et les 27 et 28 février 2025 pour la seconde, dans la salle du Conseil Municipal.

Saint-Denis, labellisée OR " ville amie des aînés" , continue d’améliorer la qualité de vie de ses aîné.e.s en développant une offre toujours plus accessible et diversifiée.

Exemple avec le conseil des sages, mis en place début 2023, qui a joué un rôle clé dans l’élaboration des activités, témoignant ainsi de la volonté municipale d’impliquer les seniors dans les décisions qui les concernent. "L’introduction de cette inscription en ligne est plus qu’un simple changement technique, c’est un véritable tournant pour la ville de Saint-Denis, évoque Ericka Bareigts.

On devient une ville encore plus moderne, tout en restant proche de nos seniors. Et cette plateforme est là pour rendre leurs démarches plus simples, plus accessibles, et plus rapides."

- Comment s’inscrire ? -

Les inscriptions pourront se faire en ligne à partir du 13 février pour la première activité, et dès le 27 février pour la seconde activité, via ce lien

En présentiel à la Salle du conseil municipal à partir de 8h :

- Les 13 et le 14 février 2025 pour la première activité.

- Les 27 et 28 février 2025 pour la seconde activité.