Saint-Denis : opération de sensibilisation au respect de l’environnement

Les quartiers de la ville font face à un surplus de déchets à la suite des conséquences de Belal. "C’est pourquoi, Saint-Denis a organisé ce vendredi 9 février 2024, une opération de sensibilisation au respect de l’environnement ainsi qu’une verbalisation des contrevenants. D’autres ont également eu lieu et se poursuivront au besoin sur les semaines à venir" indique la commune de Saint-Denis dans son communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les dégâts à la suite du cyclone dévastateur Belal ont été conséquents. Or face à un calendrier de collectes défini, de nombreux passages n’ont pu avoir lieu sur plusieurs secteurs de la ville. Des collectes exceptionnelles ont été mises en place afin de pouvoir compenser. Malgré cela, tous les déchets n’ont pas pu être déposés et donc récupérés.

Les agents de la ville ont oeuvré des heures et des jours durant, pour que les Dionysien.ne.s puissent retrouver un territoire sain et apaisé. Ces mêmes agents qui oeuvrent déjà tout au long de l’année pour offrir une ville propre à ses citoyen.ne.s.

Saint-Denis souhaite en effet que chaque habitant.e prenne conscience de tout le travail que ces hommes et ces femmes ont réalisé avec pour unique but : le bien-être de tous. Le moindre des remerciements pour toutes ces personnes qui ont donné corps et âme pour leur ville, au détriment parfois de leur vie personnelle, est de respecter leur travail. La ville invite donc chacun à être responsable de ses propres déchets et de ne pas envahir les dépôts sauvages.

Faire preuve de civisme ne devrait pas nécessiter un effort supplémentaire pour quiconque. Si Saint-Denis élève la voix, c’est également pour le respect de notre environnement. Cela fait plusieurs années que la mandature s’est engagée dans une lutte contre la pollution. Au coeur d’une période de saison cyclonique comme actuellement, il est également important de penser à la prolifération des moustiques. En effet, réduire les déchets c’est également réduire la propagation des gites larvaires.

L’environnement est un élément qui contribue au bonheur de chacun. C’est pourquoi Saint-Denis met tout en oeuvre pour que chaque Dionysienne puisse se sentir bien et en sécurité où il et elle vit.

David Charlot, directeur de la Police Municipale : "Après 15 jours de médiation, la police municipale est partie sur le terrain. Après le secteur de la montagne, 5 équipes étaient ce matin sur le secteur de Bellepierre. Nous avons d’ores et déjà pu constater beaucoup de déchets verts et d’encombrants dans le quartier, mais il faut savoir que c’est partout pareil. Les agents vont donc relever les infractions pour non-respect du calendrier de collectes concernant les bacs et continuer de sensibiliser concernant les déchets verts et les encombrants. Nous allons poursuivre ces actions pendant au moins trois semaines."