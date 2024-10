La ville de Saint-Denis organise la septième édition du salon des seniors, le samedi 26 et dimanche 27 octobre 2024, au Jardin de l'État dans le secteur nord et du 30 novembre au 1er décembre 2024, située aux grands kiosques au Tampon dans le secteur sud. Au programme pour "un moment convivial et dynamique" selon le post de la commune : des ateliers de bien-être, des sessions sportives, de la danse, ou encore les concerts de Frédéric Joron, Joe Vany et Missty . Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)