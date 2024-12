La ville de Saint-Denis organise le spectacle "Ti Gaté" avec un "concert dessiné conté" qui aura lieu le samedi 07 décembre 2024 à la médiathèque François Mitterrand à 16h00 et le mercredi 18 décembre 2024 à la bibliothèque de la Montagne à 15h00. Ce moment de loisirs sera dédié aux enfants allant de 3 ans et plus, mais aussi à toute leur famille. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Ce spectacle est la source d'une collaboration avec trois artistes : Moniri, Mounawar et Julie de Serendip, l'évènement durera 45 minutes. Moniri Mbae s'occupe de la partie illustration, Mounawar s'occupe de la partie musique et Julie de Serendip est auteure du conte.

Noël approche à Saint-Denis de La Réunion. Léa et Léon partent en quête du cadeau idéal, guidés par le sage Ti Gaté. L'histoire prend vie en live, présentée par le duo complice Moniri ( Illustrations projetées ) et Mounawar ( voix, guitare, machines ). Un moment de joie, de détente, de magie, à partager en famille. Les entrées sont gratuites ( dans la limite des places disponibles )