Ce dimanche 24 mars 2024, l'association PropRéunion organise une opération coup de prop' sur le front de mer de Saint-Denis de 8h30 à 12h00. L'objectif de cette opération : collecter les déchets avant qu'ils n'atteignent la mer. Le rendez-vous est donné face à la cité des arts, équipé de casquette et gants. (Photo : PropRéunion)

Quasiment un an auparavant, un coup de prop avec en guest "lagommance974" , avait été organisé sur le front de mer de Saint-Denis. Ce dimanche 24 mars 2024, l'association PropRéunion remet le couver avec l'opération coup de prop' revient pour cette nouvelle année au même endroit.

L’objectif reste le même : nettoyer complètement la zone en ramassant toutes les ressources abandonnées. On parle de bouteilles plastiques, cannettes en aluminium, bouteilles de verres, déchets voués à l’enfouissement et bien d'autres. Tout cela avant qu’elles ne rejoignent l’océan et ne gagnent le large pour former le septième continent; une étendue de déchets plastiques située au Nord-Est de l'océan Pacifique faisant trois fois la taille de la France hexagonale.

Le but est également d’informer, d’interpeller et de fédérer un maximum de monde autour du problème des déchets dans les océans, sur les terres réunionnaises et présenter les solutions à mettre en place localement.

- Munis de bonne volonté -

Le point de rendez-vous est face à la Cité des Arts où une petite collation avec jus de fruits sera proposé sur place avant d'attaquer le grand ménage.

L'association Propréunion fournira les sacs et les gants.

Il est demandé aux participants bénévoles d’amener :

- leurs propres gants si possible

- une casquette/chapeau

- une gourde

- sa bonne humeur et de la bonne volonté.